KTTB “Yenidoğan Canlandırma Eğitimi” düzenledi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipler Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu (KTPK) ve Kültür Dairesi’nin desteğiyle “Yenidoğan Canlandırma Eğitimi” düzenledi.

KTTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre 7-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen eğitime katılan 14 hekim ve 34 hemşire yenidoğan bakımında hayati öneme sahip bilgi ve pratik becerilerini geliştirdi.

TC Sağlık Bakanlığı sertifikalı ve uluslararası standartlara uygun bir içerikle düzenlenen eğitim, yenidoğan canlandırma alanında etkin ve doğru müdahale tekniklerini aktarmayı hedefledi. Eğitimde doğum sırasında ve hemen sonrasında yaşanabilecek acil durumlara karşı doğru ve etkin müdahale yöntemleri, uygulamalı olarak aktarıldı.

Açıklamada, “yenidoğan canlandırma, bebeklerin yaşamını kurtarmada kritik bir role sahiptir. Doğum sırasında her 10 bebekten 1’inde solunum sıkıntısı gibi sorunlar yaşanabilmektedir ve doğru müdahale, bu bebeklerin sağlıklı bir şekilde yaşama tutunmasını sağlamaktadır. Etkin bir canlandırma süreci, sadece bebeklerin hayatını kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitesini arttırarak uzun vadeli sağlık sorunlarının önlenmesine de katkı sağlar.” ifadeleri kullanıldı.