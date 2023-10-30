KTTB: “Estetik işlemler için sadece doktorlara başvurun”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ülkede, hekim olmayan kişiler tarafından dolgu, botoks, mezoterapi, ip askı, saç ekimi, altın iğne, fokuslu ultrason ve benzeri tıbbi işlemlerin uygulandığı yönünde birliğe çeşitli şikayetler geldiğini belirterek, estetik işlemler için sadece doktorlara başvurulmasını istedi.

Birlik, polisle birlikte yapılan bir operasyonda, hekim olmayan ancak bu tür işlemler yapan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şenel Beydola, bu tür uygulamaların birer tıbbi işlem olduğuna ve hekim müdahalesi gerektirecek komplikasyonlara sebep olabileceğine işaret etti.

KTTB yasası gereği tıbbi işlemlerin, sadece hekimler tarafından uygulanabildiğini vurgulayan Beydola, şunları kaydetti:

“27 Ekim’de KTTB Polis Müdürlüğü iş birliği ile yapılan operasyonda, hekim olmayan kişilerce birçok izinsiz/ruhsatsız ve yetkisiz tıbbi işlem uygulayan bir merkez hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Her türlü tıbbi müdahale, cerrahi ve kozmetik işlemler için sadece hekimlere başvurulmalıdır. Bu ciddi bir halk sağlığı sorunudur ve bu konunun yakın takipçisi olup Polis teşkilatı ile iş birliğine devam edeceğiz.”