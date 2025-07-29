KTSO’nun 39. Olağan Genel Kurulu cumartesi yapılacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 39’uncu Olağan Genel Kurulu’nu 2 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da oda merkezinde yapacağını duyurdu.

KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar yaptığı açıklamada, genel kurulların demokratik kurumsal yapının vazgeçilmez bir unsuru olduğuna işaret ederek, “KTSO, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Olağan genel kurullar, sadece idari bir zorunluluk değil, sanayi camiasının ortak aklının yansıdığı önemli platformlardır.” ifadelerini kullandı.

Genel kurul, açılış ve saygı duruşunun ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasıyla başlayacak. Daha sonra konuşmalar yapılacak.

Toplantıda, odanın 2024 yılı faaliyet ve mali raporları üyelerin bilgisine sunulacak ve oylanacak. Ardından murakıp atanması ile yönetim kurulu seçimleri yapılacak.

Genel kurul, dilek ve temenniler bölümünün ardından tamamlanacak.