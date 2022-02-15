KTSO: “Yüksek elektrik zammı üretimi gerçek anlamda durdurur”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) son günlerde elektrik konusunda yapılan açıklamalara vurgu yaparak, elektriğe yapılacak olan herhangi bir zammın üretimi durduracağını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, sektörlerin devamlılığı için hayata geçmesi gereken bazı hususlara da dikkat çekildi.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Son zamanlarda yapılan açıklamalarından elektrik fiyatlarında önemli oranda artış olacağı anlaşılmaktadır. Dar gelirli insanların tarifelerinde mümkün olduğunca destek sağlanmasına yönelik ifadeleri olumlu karşılamaktayız.

Ancak üretim sektörlerinin pandeminin, döviz krizi ve tedarik sıkıntısı gibi önemli sıkıntılarla boğuştuğu bir ortamda, en önemli girdi maliyetlerinin başında olan elektrikte büyük bir artış yaşaması, üretim sektörlerini gerçek anlamda durma noktasına getirecektir.

Elektrik fiyatlarındaki artış üretim sektörlerinde girdi maliyetlerinin yükselmesine, dolayısıyla fiyatlar artışlara neden olacaktır.

Artan girdiler karşısında yerli ürünlerin ithal ürünlere karşı rekabet gücünün azalması, üretimin düşmesine neden olacağı unutulmamalıdır. Bu olumsuzluklar zincirleme bir reaksiyonla ekonomimiz açısından endişe verici sonuçlar doğuracaktır.

Üretim sektörlerinin devamlılığı ve rekabet gücümüzün mümkün olduğunca korunması için KTSO olarak aşağıdaki hususların hayata geçirilmelidir;

• Sanayi tarifesi gözetilirken, üretimin haksız rekabete maruz kalmaması, üretimin devamlılığı göz önüne alınmalıdır.

• 2010 yılından beri sanayicilere yönelik uygulanan kws başına 10 kuruşluk destek artık yetersizdir. Desteğin daha makul bir rakama ulaştırılması gerekir.

• Sanayicilerin enerji verimliliği uygulamalarına destek sağlanırken, sanayi sektörüne yönelik yenilenebilir enerji kotasının artırılması, girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.”