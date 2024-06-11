KTSO: “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı'na karşı temkinliyiz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı”na şartlı “evet” dediklerini ve yasaya temkinli yaklaştıklarını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, kamuoyunda “Muhaceret Af Yasası” olarak bilindiği ifade edilen “Yabancılar ve Muhaceret Af Yasa Tasarısı”nın bu hali ile yasallaşmasının çok sayıda olumsuzluk doğuracağı görüşü dile getirildi.

Bu nedenle mutlaka değişiklik yapılarak sadece “ön izinle” ülkeye gelen ancak işverenlerinin “kusuru” nedeniyle kaçak duruma düşenleri kapsayacak şekilde son kez olarak düzenlenmesinin en doğrusu olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlgili yasanın uygulama süreci boyunca ülkeye ön izinle çalışan getirilmesinin çok özel durumlar ve özellikli iş kolları haricinde sınırlanması gerekmektedir. Yabancılar ve muhaceret konularında af çıkarılması, bir ülkenin çeşitli sebeplerle yasa dışı veya düzensiz olarak ülkede bulunan yabancıların statülerini yasal hale getirmek için aldığı bir tedbirdir. Bunu KTSO olarak anlayışla karşılamaktayız. Ancak söz konusu yasa tasarısı bu hali ile bu amaçtan sapmış durumdadır.

Bu tür af uygulamaları bakımından ülkemizin maalesef inandırıcılığı kalmamıştır. Sürekli olarak ve deyim yerindeyse her yıl benzer af yasaları yaparak, hem gelecekte daha fazla yasa dışı göçü teşvik eden bir algı yaratılarak insanların af umuduyla yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışmalarına yol açacaktır. Ayrıca, yasal sorumluluklarını bir tamam yerine getirenlerle, yasal sorumluluklarını yerine getirmeyenler arasında adaletsizlik hissi yaratarak adalet algısını zayıflatacaktır.”