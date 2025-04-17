KTSO: “Sektörün beklentileri görmezden gelindi”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), sosyal güvenlik prim desteklerinin yeniden başlatılması için çağrılarının yanıtsız bırakıldığını belirterek, sektörün beklentilerinin görmezden gelindiğini kaydetti.

KTSO’dan yapılan açıklamada, sanayi sektörünün artan üretim maliyetleri, yüksek enerji giderleri, nitelikli işgücü eksikliği ve finansmana erişim sorunlarıyla boğuştuğu belirtilerek, hükümet kalıcı ve etkili adım atmamakla suçlandı.

Sosyal güvenlik prim desteklerinin Şubat 2025 itibarıyla hiçbir gerekçe gösterilmeden sonlandırıldığının aktarıldığı açıklamada, “Desteklerin yeniden başlatılması için yapılan tüm resmi başvurular ve çağrılar yanıtsız bırakılmış; sektörün beklentileri görmezden gelinmiştir. Prim destekleriyle ilgili ihmalkâr tutum, yalnızca sanayiciyi değil, kayıtlı istihdamı ve ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.” denildi.

"Hükümetin seyirci kaldığı" eleştirisinin yapıldığı açıklamada, sanayi sektörünün artan maliyetler ve ağır sosyal güvenlik yükleri altında ezildiği, sanayi işletmelerinin üretim, istihdam ve ihracat hedeflerini korumak için tek başına mücadele verdiği kaydedildi.

“Anlaşılan ülkeyi yönetenlerin gözünde bizler; üretim yapıyoruz diye suçluyuz. Üretim yapmak, ülkeye katma değer sağlamak suç mudur?” diye sorulan açıklamada, hükümetin acilen atmasının gerekli görüldüğü adımlar şu şekilde sıralandı:

“Sosyal güvenlik prim destekleri yeniden başlatılmalı ve en az 12 ay süreyle kesintisiz uygulanmalıdır. Sanayi elektriğinde kalıcı ve anlamlı bir indirime gidilmelidir. Reel sektöre yönelik uygun faizli ve erişilebilir yeni finansman paketleri ilan edilmelidir. Yerli üretimi koruyacak şekilde ithalat politikaları yeniden düzenlenmelidir. İhracat teşviklerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.”

Açıklamada, destek verilmediği sürece üretimin durma noktasına geleceği, istihdamın azalacağı, sanayinin zayıflayacağı uyarısında da bulunuldu.