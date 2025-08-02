KTSO 39. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu belirlendi
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 39. Olağan Genel Kurulu'nda faaliyet ve mali rapor aklandı. Oda'nın yeni yönetim kurulu belirlendi.
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 39. Olağan Genel Kurulu'nda faaliyet ve mali rapor aklandı. Oda'nın yeni yönetim kurulu belirlendi.
KTSO Konferans Salonu’nda yapılan genel kurul kapsamında yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor:
Ali Kamacıoğlu (asil üye),
Sercan Görgüner Bahçeci (asil üye),
Hüseyin Ciddi (asil üye),
Mustafa Betmezoğlu (asil üye),
Hüseyin Ruso (asil üye),
Metin Oral (asil üye),
Yeşim Direl (asil üye),
Abdullah Emirzadeoğluları (asil üye),
Tuygun Töre (asil üye),
İrfan Yılmaz (asil üye),
Enes Teke (asil üye),
Orhan Dağlı (yedek üye),
Efe Özman (yedek üye)
Halil Onalt (yedek üye)”
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Etiketler : sanayi odası, KTSO, Kıbrıs Türk Sanayi Odası