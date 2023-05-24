KTÖS’ten Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na: “İstifa et!”

Hükümetin, öğretmenlerle istişare etmeden yürürlüğe koymaya çalıştığı “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın son hali, KTÖS tarafından paylaşıldı.

Kamuoyuyla paylaşılmayan söz konusu tasarının son halinde, Atatürk Öğretmenler Akademisi’nin Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm YÖK ve YÖDAK onaylı üniversitelerle denk tutulması, ayrıca öğretmen A-B statüsün değiştirilerek, öğretmenlere koşulsuz zorunlu görevler yüklenmesi gibi değişiklikler yer alıyor.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, tasarının “polis çemberi etrafında, öğretmenlerin toplantıya katılması engellenerek üç bakan tarafından görüşüldüğü” ifade edilerek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na “istifa et” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İki öğretmen sendikası ile istişare edilmeden, polis çemberi etrafında toplantıya katılımımız engellenerek üç bakanın görüştüğü “tüm eğitim sorunlarımızı çözecek muhteşem yasa”. Görülebileceği üzere yasa tasarısının ortaya çıkmasındaki en önemli neden Atatürk Öğretmen Akademisi’ni tüm YÖDAK ve YÖK onaylı tüm üniversitelere denk tutmak, öğretmen A-B statüsünü değiştirmek, öğretmenlere koşulsuz zorunlu görevler yüklemek.

Nazım bey süreçlerde hiç yok, sadece sonuçlar üzerine konuşuyor. Bakanlık sosyal medya üzerinden “bakın biz aslında çok iyi niyetliyiz, sendikalar kötü” temalı paylaşımında sunulan yasa tasarısı herhangi resmi bir yerde yayınlanmış değildir.

Eğer ki yasa tasarısının son hali buysa, eminiz ki yapılan düzenlemeler ve değişiklikler de tamamen bir “aydınlanma” sonucu gerçekleşmiştir.

Sendikanın talebi diye açtıkları kısımlara da “aynı kalsın” yazarak bizleri bu zor günlerde biraz olsun güldürmüştür.

Sendikamız taleplerini yazılı olarak, raporlar halinde, bilimsel araştırmalar şeklinde ve gerekçeleriyle birlikte sunar. İki kelimeyle kendimizi ifade etmeyi tercih etmeyiz.

Ancak, Nazım beye iki kelimemiz var: İSTİFA ET!”