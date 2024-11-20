KTÖS yarın Mehmetçik İlkokulu’nda tam gün grev yapıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda artan şiddet olaylarına karşı bakanlığın herhangi bir tedbir almadığı gerekçesiyle yarın Mehmetçik İlkokulu’nda tam gün grev yapacak.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, 08.00-15.30 saatleri arasında, Mehmetçik ilkokulunda, tam gün grevde olacağı kaydedildi.

Sendika saat 10.00'da okul önünde basın açıklaması yapacak.