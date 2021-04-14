KTÖS, 'Özel Eğitim'de grevde

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde uyarı grevi yapıyor.

Grev bugünden itibaren 3 gün boyunca 08.00-09.20 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’den aldığı bilgiye göre, grev, geçtiğimiz hafta okulda 1 pozitif vakanın çıkmasının ardından öğrencilerin, okul çalışanlarının ve öğretmenlerin korunmasına ve aşılanmasına dikkat çekmek için yapılıyor.

KTÖS, bugün saat 11.00’de ise, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi önünde grevle ilgili basın açıklaması yapacak.