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KTÖS, elçilik önünde eylemde

KTÖS, elçilik önünde eylemde

Bakanlar Kurulu’nun okulların açılmasına 1 gün kala öğretmen atamalarının gerçekleşmemesi gerekçesiyle 23 Eylül’e ertelemesine tepki gösteren Kıbrıs KTÖS Elçilik önünde basına açıklama yapıyor.

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Bakanlar Kurulu’nun okulların açılmasına 1 gün kala öğretmen atamalarının gerçekleşmemesi gerekçesiyle 23 Eylül’e ertelemesine tepki gösteren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Elçilik önünde basına açıklama yapıyor

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