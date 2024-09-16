KTÖS, elçilik önünde eylemde
Bakanlar Kurulu’nun okulların açılmasına 1 gün kala öğretmen atamalarının gerçekleşmemesi gerekçesiyle 23 Eylül’e ertelemesine tepki gösteren Kıbrıs KTÖS Elçilik önünde basına açıklama yapıyor.
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Bakanlar Kurulu’nun okulların açılmasına 1 gün kala öğretmen atamalarının gerçekleşmemesi gerekçesiyle 23 Eylül’e ertelemesine tepki gösteren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Elçilik önünde basına açıklama yapıyor
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