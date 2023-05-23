KTÖS 13 okulda greve gidiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın nüfus yoğunluğu yüksek olan ve kalabalık sınıflarda eğitim vermek durumunda kalan 13 okulda greve gitme kararı aldı.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’daki toplamda 13 okulda greve gidecek olan sendika, saat 11.00’de Gönyeli İlkokulu önünde “kalabalık sınıflar gerçeği, sorunlar ve çözüm önerilerimiz” konulu bir basın toplantısı da düzenleyecek.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, grev ve eylem kararına ilişkin yaptığı açıklamasında, Eğitim Bakanlığı’nın yetersizliğini örtmek için suni gündemler yaratmaya çalıştığını ifae ederek, “Gerçek eğitim gündemlerimizden biri nüfus yoğunluğu fazla olan okullar ve kalabalık sınıflardır” dedi.

Açıklamada, greve gidilecek okulların listesi de yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eğitim Bakanlığı birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kalmış, yetersizliğini örtmek için suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu aylardır buzdolabında bekleyen Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı’na sarılmıştır.

Gerçek eğitim gündemlerimizden biri nüfus yoğunluğu fazla olan okullar ve kalabalık sınıflardır. Hükümet ve bakanlığın bu konuda da önlem almaması nedeniyle okullarımızda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunun kaynağı hem devletin vatandaşlık ve nüfus politikası hem de eğitime yatırım yapılmaması, yeterince okul yapılmamasıdır.

Okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için 24 Mayıs Çarşamba günü saat 08:00-11:00 saatleri arasında nüfus yoğunluğu yüksek olan ve kalabalık sınıflarda eğitim vermek durumunda kalan 13 okulumuzda grevde olacağımızı saat 11:00’de Gönyeli İlkokulu önünde “Kalabalık Sınıflar Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenleyeceğimizi, kamuoyu ile paylaşırız.

GREVDE OLACAK OLAN OKULLAR LİSTESİ

LEFKOŞA BÖLGESİ

Gönyeli İlkokulu

Şht. Ertuğrul İlkokulu

9 Eylül İlkokulu

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu

Şht. Yalçın İlkokulu

GİRNE BÖLGESİ

23 Nisan İlkokulu

Alsancak İlkokulu

Şht. Hasan Cafer İlkokulu

Karaoğlanoğlu İlkokulu

Mustafa Çağatay İlkokulu

MAĞUSA BÖLGESİ