KTOEÖS: “Yeni yapılan okullarımızın durumları da pek iç açıcı değil”

Okullardaki fiziki sorunları gündeme taşıyan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yeni inşa edilen okulların durumlarının da pek iç açıcı olmadığını bildirerek, hemen her okulda sorunlar bulunduğuna dikkat çekti.

Sendika, yeni yapılan okulların, hayırsever vatandaşlar tarafından yapıldığını ancak devletin, yapım süreçlerine ilişkin üstlenmesi gereken görevleri üstlenmediğini savundu.

Devletin son dönemde yaptırdığı tek okul olan ve 2021 yılında eğitim yaşamına başlayan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun, 2022-2023 öğretim yılına neredeyse hiçbir eksiği tamamlanmadan başlayacağını bildiren KTOEÖS, tamamlanan bazı eksiklerin; okul idarecileri, öğretmenler ve velilerin çabalarıyla tamamlandığına işaret etti.

Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksiklikleri

Sendika, söz konusu okulun görsellerini paylaşarak, temel sorunları şöyle aktardı:

1.Okulun dış mekanında öğrencilere gölge sağlayacak veya yağmurdan koruyacak herhangi bir çardak veya üzeri kapalı bir yer bulunmamaktadır.

2.Yağmur yağdığı zaman okulun büyük bir bölümü sular altında kalmakta ve binada akıtmalar oluşmaktaydı, bu sorunlara müdahale edilmiş olmasına rağmen tekrar yağmur yağdığı zaman sorun yaşanmayacağının garantisi yoktur.

3.Okulu çevreleyen duvarlar çok alçaktır ve öğrencilerin okuldan kolayca kaçmasına olanak vermektedir.

4.Okulun bahçesine herhangi bir ağaç veya bitki dikilmemiş, okul adeta bir çölün ortasında yer alan yalnız bir bina görünümündedir.

5.Okulun giriş ve çıkışı herhangi bir şekilde kapatılmamıştır.

6.Okul otobüslerinin öğrencileri indirme ve bindirme noktasında sorunlar yaşanmaktadır.

7.Okulda beden eğitimi yapılacak büyük bir alan belirlenmiş olmasına rağmen, bu bölgeye hiçbir yatırım yapılmamıştır. Orası kuru otlarla ve çöplerle doludur. Öğrenciler beden eğitimi derslerini okulun parke avlusunda, tamamen tehlikeli ve sağlıksız koşullarda yapmakta ve sürekli yaralanmalar söz konusu olmaktadır.

8.Okulun internet ve telefon bağlantısı yoktur. İnternet kısıtlı bir şekilde sağlanmakta, o da öğretmenlerin katkılarıyla gerçekleşmektedir.

9.Okulun ihtiyacı olan ikinci bir bilgisayar dersliği elektrik sorunundan dolayı yapılamamıştır.

10.Hiçbir sınıfta akıllı tahta yoktur.

Açıklama şöyle devam etti:

“Eksiklikler sadece Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda bulunmamaktadır. Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun onlarca eski okulda bulunan sorunları görmezden gelip, sendikaya yönelik “yeni yapılan okullarla ilgili hiçbir söz etmiyorlar” ifadesi kabul edilemez. Devletin son yıllarda yaptırdığı tek okulun dahi, büyük eksikliklerle eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalıştığı bilinmelidir.

Eğitim-öğretim yılının açılmasına günler kala, bu yıl faaliyete geçecek yeni okullarda dahi devletin yapması gereken işler bitmemiştir. Sendikamız birçok platformda, “standart okul” fikrini ortaya koymakta, tüm okulların öğretmen ve öğrencilere aynı olanakları sağlaması noktasının üzerinde durmaktadır. “Standart okul”, yeni yapılacak okulların önceden her ayrıntısının planlanmasıyla ve eski okulların da belirlenmiş standartlara ulaştırmasıyla hayata geçebilecektir.”