KTOEÖS yarın Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın saat 12.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde nakillerle ilgili eylem yapacağını açıkladı.
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın saat 12.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde nakillerle ilgili eylem yapacağını açıkladı.
Sendika açıklamasında, “Yasa, tüzük tanımaz, dayatmacı anlayış sonucu yasal hakkımız olan nakillerin yapılamaz duruma getirilmesini kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi ortaya koyacağız” denildi.
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