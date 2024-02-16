KTOEÖS, tam gün eğitim programı hakkındaki anket sonuçlarını açıkladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullarda uygulanan “tam gün eğitim programını” değerlendirmek için öğrenci, öğretmen, veli ve okul idarecilerine yönelik hazırladığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, paydaşlar, yeni programdan memnun değil…

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, hükümetin ve bakanlığın sorunlarla ilgili ikinci dönem ara sınavlarına kadar hiçbir adım atmaması durumunda, tam gün eğitim programının yılsonuna kadar tüm okullarda uygulanmaması kararı aldıklarını bildirdi.

Zekai: "Öğrencilerin yüzde 71’i, yeni programın okula yönelik ilgilerini olumsuz yönde etkilediğini belirtti"

Sendika binasında düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, anket sonuçlarını açıkladı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “tam gün eğitim programı” ortaya konularak, bir dönem boyunca uygulandığını ifade eden Zekai, program hakkında dört farklı gruba yönelik anket düzenlediklerini söyledi. Zekai, grupları; öğrenci, öğretmen, veli ve okul idarecileri olarak sıraladı.

Ankete göre, paydaşların yüzde 90'ının, okulların fiziksel altyapısının yeni programa uygun olmadığını ve ciddi sıkıntılar yaşandığını ortaya koyduğunu ifade eden Zekai, öğrencilerin yüzde 71’inin, yeni programın okula yönelik ilgilerini olumsuz yönde etkilediğini belirttiğini söyledi. Anket sonuçlarına göre veliler de, yeni programın, öğrencilerin motivasyonuna katkısı olmadığını, öte yandan öğrencilerin devam/devamsızlığını etkilediğini kaydetti.

Yüzde 80 civarında velinin, yeni programın akademik başarıya etkisini gözlemlemediğini ifade eden Zekai, okul idarecileri ve öğretmenlerin de yüzde 100’e varan oranda böyle bir etki görmediğini belirtti. Adnan Zekai, sonuçlara göre, yeni programın çocukların sosyal duygusal gelişimlerine bir etkisi olmadığını da dile getirdi.

“Okullarda sağlıklı ve hijyen şekilde beslenme alanları oluşturulabildi mi?” sorusuna, öğretmen ve okul idarecilerinin yüzde 100’e yakınının olumsuz yanıt verdiğini kaydeden Zekai, yüzde 7 civarında ise "kısmi oluşturulduğu" yanıtını aldıklarını belirtti.

Ankete göre, öğle aralarında yüzde 10 oranında öğrencinin çeşitli sebeplerden yemek yemediğini, yüzde 20’sinin okul kantinlerinden ihtiyacını karşıladığını, yüzde 28’sinin dışardan yemek çağırdığını, yüzde 15.7’sinin ise okul dışına çıkarak, yemek ihtiyacını karşıladığını ifade eden Zekai, “Yüzde 50 öğrencimiz kendi sağlığını ve güvenliğini riske atarak aslında beslenme ihtiyacını karşılar durumda” diye konuştu.

“Öğrencilerin yüzde 62’si beslenme ihtiyacını karşılarken maddi olarak zorlanıyor”

Kantinden beslenme ihtiyacını karşılayan öğrencilerin, yüzde 78.8’inin okul kantinlerindeki yemeklerden memnun olmadığını kaydeden Adnan Zekai, ankete katılan tüm öğrencilerin yüzde 62’sinin ise öğle aralarında beslenme ihtiyacını karşılarken maddi olarak zorlandıklarını belirtti.

Zekai, anket sonuçlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni program çerçevesinde yiyecek desteği sağlamak amacıyla okullara yaptığı katkının "yetersiz olduğunu, adaletsizlik yarattığını ve öğrencileri rencide edici olduğunu" dile getirdi.

“En önemli sorun güvenlik”

Ankete katılan velilerin yüzde 51.6’sının birinci dönem uygulanan yeni programın, öğrencilerin güvenliğini ve sağlığını tehlikeye attığını düşündüğünü ifade eden Adnan Zekai, öğretmen, veli ve okul idarecilerine göre en önemli sorununun “güvenlik” olduğunu söyledi.

Yeni programın ankete göre yüzde 82 oranında veliye maddi yük oluşturduğunu kaydeden Zekai, tüm paydaşların, yüzde 90 oranının üzerinde, yeni uygulanan programdan memnun olmadığını söyledi. Zekai, tüm paydaşların ayrıca yeni programın kalıcı bir şekilde uygulanmasının mümkün olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Tam gün eğitim programıyla ilgili öngördükleri sıkıntıların okullarda yaşandığını ve tüm paydaşları etkilediğini kaydeden KTOEÖS Eğitim Sekreteri Zekai, “Öğrenciler, okullara olan ilgilerini kaybetmiş, öğle aralarında güvenlikleri tehlike altına girmiş, sağlıklı beslenme imkanı bulamamış veya aç kalmışlardır” dedi.

Zekai, ankete göre söz konusu uygulamanın kaldırılması gerektiği görüşünü ifade ederek, Bakanlığa bu yönde çağrı yaptı.

Eylem: “Eğitimle ve eğitimin niteliğinin artırılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, anket sonuçlarının, haftada iki gün tam gün eğitim uygulamasının, özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili sorunlar, sıkıntılar yarattığını tespit ettiğini belirterek, “uygulamanın, eğitimle, eğitimin niteliğinin artırılmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını net olarak ortaya koyduğunu” öne sürdü.

Okul binalarıyla ilgili hala bina performans analiz raporları açıklanmadığını ifade eden Eylem, “Hayati risk olduğu halde bu konuda hala daha doğru düzgün çalışmalar başlatılmamıştır. Halktan toplanan vergiler yol yapımına aktarılmış, çocuklarımız, öğretmenlerimiz risk altındaki binalara ve konteynerlere mahkûm edilmektedir. Ancak ikinci ilahiyat yapımıyla ilgili adımlar atılmaktadır” diye konuştu.

Selma Eylem, “Gelinen noktada eğitimin niteliğinin artırılması hedefiyle, bilimsel, laik temelde ülkenin kendi eğitim sisteminin olması, Milli Eğitim Yasası’ndaki 22’nci maddenin kaldırılarak, Türkiye’yle paralel götürülen eğitim sisteminden uzaklaşılması gerektiğini” ifade etti.

Gerekli bütçe ayrılarak altyapı, donanım sağlanıp, özellikle deprem riskine karşı tüm okullarda eksikliklerin, eksik kadroların tamamlanması, müfredat içerikleriyle bilimsel, laik ve ülkenin ihtiyaçlarına, üretime dayalı bir sistemin oluşturulması gerektiğini ifade eden Eylem, “Bunun hükümet değil devlet politikası haline getirilmesi ile ancak tam gün eğitim söz konusu olabilir” dedi.

Eylem, Sendika Yönetim Kurulu’nun, hükümetin ve bakanlığın söz konusu sorunlarla ilgili ikinci dönem ara sınavlarına yani 25 Mart -1 Nisan’a kadar hiçbir adım atmaması durumunda, tam gün eğitim programının yılsonuna kadar tüm okullarda uygulanmaması kararı aldığını açıkladı.

Haber ve Fotoğraf: Afet İlban (TAK)