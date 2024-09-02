KTOEÖS: “Okullar açılacak durumda değildir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okulların açılacak durumda olmadığını, öğretmen, öğrenci ve okul idaresinin güvensiz bir ortamda eğitim-öğretim yapmaya çalışacağını belirterek, “Eğitim yılı açılacak, okulların açılma tarihi gelecek ve inşaatlar hala daha devam edecek.” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Atatürk Meslek Lisesi’nde bu sabah basın açıklaması yaptı. KTOEÖS Başkanı Eylem, burada yaptığı açıklamada Atatürk Meslek Lisesi’nin haziran sonundan itibaren güçlendirme çalışmaları başlatılan bir okul olduğunu ancak sadece kreş bölümünün okul idaresinin özverili çalışması sonucu tamamlandığını ifade etti.

Okulda çalışmaların halen devam ettiğini kaydeden Eylem, “Okul idari bölümü ve öğretmenler odasının bulunduğu bölüm ise hiç ellenmemiş. Öyle görünüyor ki, eğitim yılı açılacak, okulların açılma tarihi gelecek ve inşaatlar hala daha devam edecek.” dedi.

Öğretmen, öğrencilerin ve okul idaresinin güvenli olmayan bir ortamda eğitim-öğretim yapmaya çalışacağını kaydeden Eylem, okulların açılacak durumda olmadığını defalarca söylediklerini kaydetti.

Lefke Gazi Lisesi

“Okullar kadro sayıları yeterli olmayacak şekilde açılacak. Eğitime verilen değer ve önem, nitelikli eğitim meselesi göz ardı ediliyor.” şeklinde konuşan Eylem, Eğitim Bakanı’nın Lefke Gazi Lisesi için de “geçici tedbir aldığını” söyleyerek kamuoyunu yanılttığını savundu.

Lefke Gazi Lisesi için tespitin yeni ortaya çıktığını belirten Eylem, şubatta yıkılması ve üç yıl süreyle inşaatın tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Eylem, “Daha önce aklınız neredeydi? İleri tetkik yapılmayan kaç okulumuz var? Bunların raporu nedir?” şeklinde Eğitim Bakanı’na sorular yöneltti.

Konteyner konusu

Eğitim Bakanının “geçici olarak konteynerleri koyduğunu” söylediğini aktaran Eylem, yeni binalara niçin konteyner konulduğunu sordu.

“Konteyner meselesi sizin için geçici çözüm değildir. Bunu kalıcı hale getirmeye çalışıyorsunuz.” diye konuşan Eylem, “Bugünden itibaren öğretmenlerimiz görevinin başındadır. Geçtiğimiz yıl, bu okulda bir olay yaşandı. Bir çocuk, tehlikeli olan elektrik fişine elini soktu. Aile, sorumlu olarak öğretmeni mahkemeye verdi. Bu yıl inşaat içerisinde ders yapılması öngörülüyor. Bunun sorumlusu kesinlikle Eğitim Bakanlığı’dır. Sorumlu ne öğretmen ne de okul idaresidir. Gerekirse okulları açmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Karaoğulları: “Derin bir kaygı içindeyiz”

KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları da, Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen deprem ve sonrasında KKTC’deki okullarla ve bazı kritik kamu kuruluşlarında deprem riskiyle ilgili tespitler ortaya konularak çalışmalara başlandığını belirtti.

Depremin üzerinden 20 ay geçtiğini belirten Karaoğulları, devletin proaktif çözümler üretmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

“Vatandaştan deprem vergisi toplandı. Deprem Komisyonu kuruldu. Okullarla ilgili yapılan ön çalışmalarda, deprem riski olan bölgelerde çalışmaların başlatılması gerekiyordu ancak aradan 20 ay geçmesine rağmen halen tamamlanmış, güçlendirmesi veya yenilenmesi gerçekleşmiş herhangi bir okulu gösterecek durumları yok.” ifadelerine yer veren Karaoğulları, Mart 2024'te Başbakanlık Deprem Komisyonu’nda Atatürk Meslek Lisesi ile ilgili güçlendirme kararı çıkmasının ardından okuldaki çalışmanın haziranın son haftasında başladığını söyledi.

Okula girilecek bir ortamın olmadığını belirten Karaoğulları, Atatürk Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu’nun dışında atölyeler ve dersliklerin yüzde 70'inde güçlendirme çalışmalarının halen devam ettiğini aktardı.

Karaoğulları, “Deprem Komisyonu’nda yapılan konuşmalarda, adanın kuzeyinde 6,5 şiddetinde bir deprem yaşanması halinde, kamu okullarının yüzde 70'inin yıkılma riski var.” şeklinde konuştu.

Karaoğulları, devlet külliyeye en üst seviyede yatırımlar yaparken, memlekette 50 binden fazla öğrenciye 5 binden fazla öğretmenin hizmet vermeye çalıştığı binalardaki durumun ise ortada olduğunu ifade etti.

Sendika olarak okullarda adım adım hangi çalışmaların yapıldığını takip ettiklerini belirten Karaoğulları, derin bir kaygı içinde olduklarını kaydetti.

Karaoğulları, “Bilim insanları adanın deprem riskinin yüksek olduğunu dile getiriyor. 20 ay geçmesine rağmen bu çalışmaların bu vaziyette olması, bu devletin utancıdır. 50 bin çocuğu ve 5 binden fazla öğretmeni halen daha bu riskli binaların içerisinde tutmaya devam ediyorlar.” dedi.

Gökçebel: “Eğitim Bakanı istifa etmeli”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Eğitim Bakanı’nın artık eğitime vereceği bir şeyi olmadığını belirtti.

Eğitimin rant kapısı haline getirildiğini, Eğitim Bakanlığı’nın “iş bulma kurumu” gibi çalıştığını savunan Gökçebel, Eğitim Bakanlığı’nın okullarda kamusal, bilimsel ve laik eğitime hiçbir katkı yapma noktasına gelmediğini söyledi.

Gökçebel, “Müfredat içerikleri, haftalık ders dağıtım çizelgeleri henüz belirlenmemiş, meslek liseleri tamamen gözden çıkarılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Birleştirilmiş sınıfların 40’lara, 45'lere ulaştığını kaydeden Gökçebel, “Çözüm nedir? Konteyner mi? Malzemeden kısıldığı gibi öğretmenden de kısılıyor.” dedi.

Devletin kazancının kamusal okullara aktarılmadığını savunan Gökçebel, Eğitim Bakanı’nın okullara tek kuruş ayırmadığını, 3 saat eylem yapan öğretmene 9,5 saat kesinti yaptığını ve sendikayı dize getirmeye çalıştığını öne sürdü.

Eğitim Bakanlığı’nın açılamayacak okulların sorumlusu olduğunu toplumun unutmaması gerektiğini belirten Gökçebel, Eğitim Bakanı’na eleştirilerde bulundu.

Lefke Gazi Lisesi’nin yıkılmak üzere olduğunu 15 gün önce öğrendiklerini kaydeden Gökçebel, “Biz bile her gün çabalayan kişiler olarak bunu bilmiyoruz. Öğretmen bilmiyor, toplum bilmiyor, çocuklar bilmiyor.” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanı’nın bir an önce istifa etmesi gerektiğini ifade eden Gökçebel, okulların tek kuruşluk bütçesi olmadığını dile getirdi.

Devlet okullarının gizlice özelleştirildiğini belirten Gökçebel, okul sporları ve kol faaliyetlerinin maddi kaynak nedeniyle tamamen derse dönüştürüldüğünü söyledi.