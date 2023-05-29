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KTOEÖS greve devam edecek

KTOEÖS greve devam edecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), greve yarın da devam edeceklerini açıkladı.

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), greve yarın da devam edeceklerini açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, “30.05.2023 Salı günü 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmekte, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışmaktadır.

DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEK,

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

30.05.2023 Salı günü 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir.

Oluşan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır.

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