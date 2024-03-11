KTOEÖS: “Değirmenlik Lisesi’nde aylardır devam eden sorunlar henüz çözülmedi”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bu sabah 08.00-10.00 saatleri arasında Değirmenlik Lisesi'nde uyarı grevi yaptı. Grevin tamamlanmasıyla basın açıklaması yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Milli Eğitim Bakanı ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü’nü istifaya çağırdı.

Değirmenlik Lisesi'nde aylardır sorunlar yaşandığı, bunların öğretmenlerin imzasıyla Bakanlığa iletildiği ve görüşmeler yapıldığı kaydedilen açıklamada buna rağmen sorunların hala çözülmediği belirtildi, “Bu noktadan itibaren doğacak tüm eğitim kaybından, yaşanacak her türlü sıkıntıdan Bakanlık sorumlu olacaktır” denildi.

Tam gün eğitimin uygulanma şeklinin eleştirildiği açıklamada “Yasa dışı genelgeler, yasa dışı maaş kesintileriyle öğretmen ve okul idareleri baskı altına alınmaya çalışılmakta, tehditlerle talimat veren, talimat alan konumuna getirilmeye çalışılmaktadır” ifadeleri de kullanıldı.

Kitap içeriklerinde yapılan değişikliğin de eleştirildiği açıklamada, “Eğitim adı altında tarikat yapılanmalarının faaliyetlerini artırmasına; Anayasa’nın, Milli Eğitim Yasası’nın çiğnenmesine göz yumulmakta, çanak tutulmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Sahte diploma soruşturmasına da değinilen açıklama şöyle sürdü:

“Her yıl öğrenciler Bakanlar Kurulu kararıyla geçirilmekte, sınıf geçme sistemi delinmekte, mezun edilip üniversitelere müşteri sağlanması hedeflenmekte, merdiven altı üniversitelere izin verilmekte, kaçak, özel okul adındaki yapılar denetlenmemektedir. Bu konuda yapılması gereken ilkeli, onurlu tavır Eğitim Bakanı ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürünün derhal istifa etmesi olmalıdır.”