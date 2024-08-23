KTMMOB ve KTEZO’dan ortak çalışma kararı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ülkemizde yaşanan gelişmeler ve sorunların çözüm yolları ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

KTMMOB’de yapılan toplantıya, Genel Başkan Seran Aysal, Genel Sekreter Türker Aktaç ve Genel Sayman Nevter Zafer Cömert, KTEZO’dan Başkan Mehmet Ali Ardıç, Genel Koordinatör Hürrem Tulga, Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Çiftçi ve Metin Oral, Yardımcı Genel Sekreter Ersun Aytaç ile Dış İlişkiler Sorumlusu Feriha Tel katılım gösterdi.

KTEZO bünyesindeki Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin çalışmalarının ele alındığı ve geliştirilmesine yönelik neler yapılabileceği konusunun görüşüldüğü toplantıda, ülkemizde özellikle son dönemde yaşanan sorunların başında gelen; ekonomik aşırı pahalılık, ekonomik kriz ortamında maaşlardaki oransal artış, inşaat sektöründeki son gelişmeler, Kıbrıs Sorunu konusunda çözümden uzaklaşmanın yarattığı etkiler değerlendirildi.

KTMMOB ve KTEZO, bir çok konuda görüş birliğine varılırken bu çalışmaların ilerletilmesi aynı zamanda da bu gibi sorunların çözüm yollarını geliştirmek amacıyla işbirliği ve dayanışma içinde ortak çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı.