KTMMOB: Bu tahribat kolay geçmeyecek…

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mersinlik’te başlayan ve bir çevre felaketine dönüşen yangınla ilgili açıklama yaptı: “Birtakım acil düzenlemeler yapılmaz, bilirkişilerden yardım alınmazsa bu tip felaketler daha çok yaşanabilir”

Yangının, yeşilin yok olması ve eko-sistemdeki canlıların kayıpları ile ülkemize iyileşmesi zor bir yara bıraktığı ifade edildi: “Birtakım acil düzenlemeler yapılmaz ve bilir kişilerden yardım alınmazsa bu tip felaketlerin daha çok yaşanacağını öngörüyor ve bu sebeple ‘Şimdilik Geçmiş Olsun’ diyoruz”

Yapılması gereken düzenlemelerin başında; ‘Umursamaz yönetim anlayışını’ terk etmek, ağır yaptırımları olan yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirmek, bilimsel ve teknik görüşlere önem vermek gibi öneriler yer aldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Ülkemizde 4 gün süren yangın felaketi, yeşilin yok olması ve eko-sistemdeki canlıların kayıpları ile ülkemize iyileşmesi zor bir yara bırakmıştır.

Fakat yıllardır yangın riskiyle yaşayan, özellikle yaz mevsimlerinde sayısız yangın felaketlerine şahit olmuş bir ülkenin bu tip felaketleri öngörmeyen ve önlem almayan “umursamaz yönetim anlayışını” artık terk etme zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Bu tip doğa ve çevre felaketlerinin bir kez daha yaşanmaması, afet risklerini azaltmak ve önlem almak, sağlıklı çevre politikalarını hayata geçirmek adına, Meslek Odaları, Akademik Kuruluşlar, Bilim İnsanları ve ilgili tüm kesimlerin fikirleri dikkate alınarak; afet ve afet sonrası süreçlerin doğru yönetilmesine karşın acil politikalar oluşturulmalıdır.

Yaşanan felaketlere sebep olan kişisel rant odaklı politikalar terk edilerek, özellikle orman ve sahil arazilerinde ağır yaptırımları olan yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin zamanı çoktan geçmiştir.

Yanan ormanlarımızın yeniden ıslah edilmesi ve yeşillendirilmesi ile ilgili Orman Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Peyzaj Mimarları, Şehir Plancıları, Meteoroloji Mühendisleri Odalarımızın uzman üyelerinin bilimsel ve teknik görüşleri ile her zaman yardıma ve tüm çalışmalara katkı hazır olduğunu tüm yetkililere ve hükümetimize bir kez daha bildirir ve hatırlatırız.

Üzülerek uyarmalıyız ki yukarıda belirtmiş olduğumuz acil düzenlemeler yapılmaz ve bilir kişilerden yardım alınmazsa bu tip felaketlerin daha çok yaşanacağını öngörüyor ve bu sebeple “Şimdilik Geçmiş Olsun” diyoruz.

Son olarak felaketin dört gününde de canla başla çalışan tüm görevlilere, adanın dört bir yanından doğasını korumak için uğraşan halkımıza teşekkür eder, minnetlerimizi sunarız.”