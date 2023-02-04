KTHES: “Kalkanlı Yaşamevi ya kapatılsın yada yasal zeminine kavuşturulsun”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kalkanlı Yaşamevi’nin yasal bir zemine kavuşturulmadığı gerekçesiyle, sendikaya üye meslektaşlarını burada “çalıştırmayacaklarını ve burada görevlendirilmesini kabul etmeyeceklerini” bildirdi.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Artık bu yasal olmayan çalışma şekline yeter ve dur diyoruz” denilerek, “Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın tutumun ve yaklaşımın sendikamızın alacağı kararlara yön verip etkileyeceğini belirtirken görevlendirmesi Kalkanlı Yaşam Evi'ne yasal olmayan bir şekilde çıkartılan meslektaşlarımızın da kendi görev yerlerine geri dönüp çalışacağını bildiririz. Bu konu ile alakalı yasal haklarımızı arayacağımızı ve hukuki süreci yakından takip edeceğimizi bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere hemşire ve ebe meslektaşlarımız, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairelerine bağlı olarak çalışmaktadırlar.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Kalkanlı Yaşam Evi'nin her iki kuruma da yasal olarak bağlı olmadığı aşikâr ortada iken Kalkanlı Yaşam Evi'nin herhangi bir yasal mevzuatı ve teşkilat şeması bulunmamaktadır. Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz vb. nedenlerden ötürü Sağlık Bakanlığı'nın Kalkanlı Yaşam Evi'ne herhangi bir kamu sağlık çalışanı görevlendirmesini yasal olarak yapamayacağını da belirtmekte fayda görüyoruz.

Son günlerde gerek yazılı, gerekse görsel basında Kalkanlı Yaşam Evi ile alakalı olumsuz haberler çıkmış ve bu olumsuz haberler soncunda Kalkanlı yaşam evinde gönüllü çalışmakta bulunan üyelerimiz hedef noktasına konmuş bulunmaktadırlar. Meslektaşlarımız ile bakanlık yetkilileri defaten telefoniyen, gerekse yüz yüze görüşüp yaşam evindeki sıkıntıları tüm sağlık bakanlığı yetkililerine iletmiş ve bilgi vermiş bulunmaktadırlar.

Nitekim mevzuatı ve teşkilat şeması bulunmayan Kalkanlı Yaşam Evi'nde doğan en ufak sorunda sürekli olarak birileri tarafından gönüllü olarak orada çalışan meslektaşlarımızın suçlanması ve iftiraya maruz kalmaları artık ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. Teşkilat şeması bulunmayan bu yere bugüne kadar gönüllü olarak giden meslektaşlarımız ve üyelerimize teşekkür edilmesi gerekirken suçlanmaya çalışılmaları kabul edilemezdir.

Artık bu yasal olmayan çalışma şekline yeter ve dur diyoruz. Herhangi bir üyemizin zarar görmemesi adına Sendikamız üyesi hiçbir meslektaşımızı burada çalıştırmayacağımızı bildirirken, yine hiçbir üyemizin de Kalkanlı Yaşam Evi'ne görevlendirilmesini kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açık bir şekilde dile getiririz.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın tutumun ve yaklaşımın sendikamızın alacağı Kararlara yön verip etkileyeceğini belirtirken görevlendirmesi Kalkanlı Yaşam Evi'ne yasal olmayan bir şekilde çıkartılan meslektaşlarımızın da kendi görev yerlerine geri dönüp çalışacağını bildiririz. Bu konu ile alakalı yasal haklarımızı arayacağımızı ve hukuki süreci yakından takip edeceğimizi bildiririz.”