Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu, cumartesi günü yapılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTGB Genel Kurulu, BRTK Yönetim Kurulu ve TAK Yönetim Kurulu seçimi, saat 10.00’da KTGB Kompleksi Paradise Park Kapalı Salonu’nda olacak.

KTGB Tüzüğü’nün15. Maddesi uyarınca KTGB, BRTK ve TAK Yönetim Kurullarında birliği temsil edecek üyeliğe aday olmak isteyenlerin yazılı başvurularını, 5 Haziran saat 09.59’a kadar KTGB Yönetim Kurulu’na iletmesi gerekiyor.

Aidat geriliği olan üyelerin, aidatlarını Genel Kurul öncesinde KTGB Sekreterliği’ne ya da Genel Kurul günü oy kullanma işleminden önce salonda ödeyebilecekleri aksi halde oy kullanamayacakları da belirtildi.