KTEZO: “Başkanlık seçimi anlamını çoktan yitirdi. Hükümetin güven oylamasına dönüştü”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Meclis Başkanlığı'na ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananları eleştirerek, “Başkanlık seçiminin anlamını yitirdiğini, hükümetin güven oylamasına dönüştüğünü” savundu.

Oda’dan yapılan açıklamada, “Şenlikli bir hayat mı’ desek, ‘düşman başına mı’ desek. Yönetmeyi geçtik, ciddiyeti de yitirdik. Herkes gibi bizim için de durum çok nettir. Meclis başkanını seçmedi, seçemedi. Çoğunluk sağlanamadı.” denildi.

Açıklamada, “vatandaş için çift mühür geçersiz sayılırken, milletvekili için çift mührün tamam olduğu yaklaşımının kabul edilemez” olduğu ifade edilerek, “Çift mührü kabul ettirmeye çalışmak, ‘herkes eşit ancak biz ayrıcalıklıyız.’ anlamına gelir. Bu da tam bir rezilliğe tekabül eder.” denildi.

“Şu anda Meclis’te yaşanan krizin de, kaosun da, kilidin de, açmazın da hükümete hayır deme çabası olduğu, dün itibarıyla çift mührü savunanların tüm çabasının da bu gerçeği gizlemek için olduğu” öne sürülerek, şunları kaydetti:

“Kimse parmağının arkasına saklanmasın, bizi de aptal yerine koymasın. Bu bir hükümet krizidir. Dolayısı ile yeni adımlar şart oldu. Ya taraflar masaya oturacak, ya da yine bir araya gelinerek halka gitmek için tarih belirlenecek. Meclis içinde başkanlık seçiminde başkanını seçemeyen bir çoğunlukla, ne hükümet devam edebilir, ne de bütçeden bir sonuç alınabilir. Ülkedeki kriz gibi sorunlar sadece büyümeye devam eder. Meclis bizim, ülke bizim. Bu böyle gitmez.”