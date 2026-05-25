KTEMB, MMO ve YÖDAK’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), denetimsiz ve kaçak kurulan depolamalı (akülü) güneş enerji sistemlerine yönelik temaslar kapsamında Makina Mühendisleri Odası’nı (MMO) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) ziyaret etti.

KTEMB tarafından yapılan açıklamada, özellikle son dönemde yaygınlaşan akülü güneş enerji sistemlerinin herhangi bir teknik denetime tabi tutulmadan ve mevzuata aykırı şekilde kurulmasının ciddi güvenlik riskleri doğurduğuna dikkat çekildi.

Birliğin, bu alandaki mevzuat eksikliklerinin giderilmesi ve hazırlanması planlanan yeni tüzük çalışmalarına katkı koymak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare süreci başlattığı belirtildi.

KTEMB heyetinde KTEMB Başkanı Türkay Uzun Sılalı, Asbaşkan Celal Hasan Cin, Yönetim Kurulu üyeleri Barım Erdoğan ve Özden Gençalp ile İdare Amiri Osman Asilzade yer aldı.

Heyet ilk olarak Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ile MMO toplantı salonunda bir araya geldi.

Görüşmede elektrik sektörünü ilgilendiren güncel gelişmeler ele alınırken, özellikle depolamalı güneş enerji sistemlerinin teknik altyapısı, güvenlik kriterleri ve mevcut mevzuat üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca, KTEMB ile MMO arasında teknik iş birliği ve ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

YÖDAK ziyareti

KTEMB heyeti daha sonra YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından kabul edildi. YÖDAK toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede de depolamalı güneş enerji sistemleriyle ilgili düzenlemeler gündemin ana maddesini oluşturdu.

Görüşmede, özellikle teknik standartların belirlenmesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sektörde yaşanan kontrolsüz uygulamaların önüne geçilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

KTEMB yetkilileri, enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine vurgu yaparken, bu yatırımların mutlaka teknik standartlara uygun ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Birlik, kamu güvenliği ve sistem güvenilirliği açısından ilgili paydaşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.