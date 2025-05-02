KTEMB bölgesel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamladı

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), işveren üyelerine yönelik olarak düzenlediği bölgesel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamladı. Eğitimler Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta yapıldı.

Elektrikle çalışmanın taşıdığı riskler, alınması gereken önlemler ve yasal yükümlülükler konularında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimler, Kıb-Tek iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Gürel Çelebi ve Ercan Köseoğlu tarafından gerçekleştirildi.

"Bilgisizlik kazaya ve can kaybına neden oluyor"

KTEMB açıklamasında, elektrik kaynaklı kaza ve ölümlerin çoğunun yetkisiz kişilerin müdahaleleri sonucu yaşandığına dikkat çekildi. Elektrik işleri yalnızca yetkili ve profesyonel kişiler tarafından yapılmalı; ev ve iş yerlerinde hizmet alan herkes, yasal sorumluluklarının farkında olmalı denildi.

Bu farkındalık sayesinde kazaların ve olası can kayıplarının önlenebileceği belirtildi.

Sılalı: “Eğitimler devam edecek”

KTEMB Başkanı Türkay Uzun Sılalı, işverenlere yönelik eğitimlerin tamamlandığını ve sırada Birlik üyesi firmaların teknik personeline verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle ilk yardım eğitimi, çalışanlara yönelik de 40 saatlik koordinatörlük eğitimi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.