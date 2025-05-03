KTBB: “Demokratik bir yapıya ulaşma hedefinden uzaklaştık”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, ülkede yargılanan, güvenliğinden endişe edilen ve seyahat özgürlüğü kısıtlanan gazetecilerin bulunmasının, demokratik bir yapıya ulaşma hedefinden ne kadar uzaklaşıldığını ortaya koyduğu belirtildi.

Barolar Birliği, basın özgürlüğünün Anayasal haklar ve insan haklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, yürütme organını bu hakları koruyucu yönde hareket etmeye çağırdı.