KTAMS vatandaşlıkları protesto etti: “ ‘Bir zamanlar Kıbrıs’ dememek için ülkemize sahip çıkalım”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin dağıttığı vatandaşlıkları protesto etti, İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin kendi ülkelerinde azınlık durumuna düşürme hedefinde hızla ilerlemektedir” denildi, “Bu memleket bizim” çağrısı yaptı.

Açıklamada “Gözleri kara bir şekilde ülkeyi kaosa sürükleyen UBP-DP-YDP hükümeti, kurulduğu günden itibaren hak ve adaletten yoksun bir şekilde günde 75 kişi olmak üzere yaklaşık 10.000 kişiye vatandaşlık vererek Kıbrıslı Türklerin kendi ülkelerinde azınlık durumuna düşürme hedefinde hızla ilerlemektedir” vurgusu öne çıktı.

KTAMS’ın basın açıklamasının tam metni şöyle:

“Ülkemizde yıllardan beri uygulanan vatandaşlık politikaları Kıbrıs Türk halkının varlığını tehdit eden bir boyut kazanmıştır. Geçmişten günümüze UBP hükümetlerinin, ülkemizin nüfusunu göz önünde bulundurmadan, golifa gibi dağıttığı vatandaşlıklar nedeniyle ortaya çıkan yapı Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından hiçbir yurtseverin kabul edebileceği bir yapı değildir.

Kıbrıslı Türkler;

Özgürce düşünerek siyasi iradeyi belirleyen toplum yapısından, bağımlı ve biat eden bir toplum yapısına dönüştürülme ile karşı karşıyadır.

Yüzyıllar içinde oluşan Kıbrıslı Türk kültürü erozyona uğratılmış hatta yok olma noktasına getirilmiştir.

Devlet hastaneleri yoğunluktan dolayı hizmet vermekte yetersiz kalmaktadır. Buna bağlı olarak yurt dışı ve özel hastanelere yapılan hasta sevkleri devlet kasasından milyonlarca ek maliyet yaratılmasına yol açmakta, mali yetersizlikten dolayı kronik hastaların, ilaç ve tahlil kitlerinin dahi tedarik edilemediği bir sağlık kaosu yaşanmaktadır.

“Sorma gir hanı” misali ülkeye kontrolsüz girişler ile yaratılan nüfus yoğunluğu devlet okullarında öğrencilere eğitimin yeterli seviyede verilmesine engel olmakta, her yanı çukura dönüşen ışıklandırmasız ve güvenlikten yoksun yollarda trafik eziyeti yaşanmaktadır.

Gözleri kara bir şekilde ülkeyi kaosa sürükleyen UBP-DP-YDP hükümeti, kurulduğu günden itibaren hak ve adaletten yoksun bir şekilde günde 75 kişi olmak üzere yaklaşık 10.000 kişiye vatandaşlık vererek Kıbrıslı Türklerin kendi ülkelerinde azınlık durumuna düşürme hedefinde hızla ilerlemektedir. Bu çerçevede, İçişleri Bakanı Kutlu Evren vatandaşlık işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için yasa dışı bir şekilde İçişleri Bakanlığı’ndan emekli olan bir yandaşını daireye getirterek çalıştıracak kadar kendinden geçmiştir.

UBP hükümetlerinin yarattığı bu yapı ile ülkesinden umudunu keserek Avrupa ülkelerine göç etme niyetinde olan binlerce gencimize ve onların ailelerine çağrı yapıyoruz. Sizlerin geleceğini karartmaya çalışanlara karşı açık tavır alınız. İş işten geçtikten sonra “BİR ZAMANLAR KIBRIS” dememek için ülkemize sahip çıkarak “BU MEMLEKET BİZİM” diyelim. Gelecek nesilleri düşünerek irademize sahip çıkalım.”