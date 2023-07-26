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KTAMS, KAMUSEN ve Kamu-İş Merkezi Cezaevi’nde tam gün uyarı grevi yapacak

KTAMS, KAMUSEN ve Kamu-İş Merkezi Cezaevi’nde tam gün uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) , Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN) İle Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yarın yeni Merkezi Cezaevi’nde tam gün uyarı grevi yapacak.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) , Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN) İle Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yarın yeni Merkezi Cezaevi’nde tam gün uyarı grevi yapacak.

 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla yarın 08.00-17.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacaklarını kaydetti.

Bengihan, saat 09.30’da Haspolat'taki yeni Merkezi Cezaevi önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

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