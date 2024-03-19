KTAMS, Kamu-İş ve KAMU-SEN cezaevinde greve gidiyor
KTAMS, Kamu-İş ve KAMU-SEN, Merkezi Cezaevi'nde uzun bir süreden beri devam eden teknik elaman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi nedeniyle yarın 08:00-15:30 saatleri arasında greve gidiyor.
A+A-
KTAMS, Kamu-İş ve KAMU-SEN, Merkezi Cezaevi'nde uzun bir süreden beri devam eden teknik elaman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi nedeniyle yarın 08:00-15:30 saatleri arasında greve gidiyor.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, saat 10:30’da Yeni Cezaevi binası önünde basın açıklaması yapılacağını ifade etti.
Bu haber toplam 411 defa okunmuştur