KTAMS, Kamu-İş ve KAMU-SEN cezaevinde greve gidiyor

KTAMS, Kamu-İş ve KAMU-SEN, Merkezi Cezaevi'nde uzun bir süreden beri devam eden teknik elaman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi nedeniyle yarın 08:00-15:30 saatleri arasında greve gidiyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, saat 10:30’da Yeni Cezaevi binası önünde basın açıklaması yapılacağını ifade etti.