KTAMS Kalkınma Bankası'na siyah çelenk bıraktı
KTAMS “Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun keyfi kararlar aldığı ve KTAMS’a karşı saldırgan tutum sergilediği" gerekçesiyle Kalkınma Bankası'na siyah çelenk bıraktı.
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KTAMS “Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun keyfi kararlar aldığı ve KTAMS’a karşı saldırgan tutum sergilediği" gerekçesiyle Kalkınma Bankası'na siyah çelenk bıraktı.
Ayrıntılar az sonra
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Etiketler : ktams, kalkınma bankası, Hasan Tosunoğlu