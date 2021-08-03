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KTAMS Kalkınma Bankası'na siyah çelenk bıraktı

KTAMS Kalkınma Bankası'na siyah çelenk bıraktı

KTAMS “Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun keyfi kararlar aldığı ve KTAMS’a karşı saldırgan tutum sergilediği" gerekçesiyle Kalkınma Bankası'na siyah çelenk bıraktı.

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KTAMS “Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun keyfi kararlar aldığı ve KTAMS’a karşı saldırgan tutum sergilediği" gerekçesiyle Kalkınma Bankası'na siyah çelenk bıraktı.

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