KSTÜ davasında Berke Özbek, dört yıl hapse mahkum edildi
KSTÜ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan asistan Berke Özbek, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G’nin asistanı Berke Özbek, hakkındaki karar açıklandı.
Karar duruşması için bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan sanık Berke Özbek, dört yıl hapse mahkum edildi.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller:
“Bu tür suçlara müsamaha gösterilmesi mümkün değil”
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurundaki duruşmada kararın açıklanması öncesinde olgular aktarıldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, bu tür suçların toplumda huzursuzluk yarattığınI belirtti.
Sanığın birçok davadan itham edildiğini kaydeden Cemaller, sanık S.G ile devamlı konu suçları işlediğine değindi.
Bu tür suçlara müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Cemaller, sahtekarlıkla ilgili suçların son dönemde artış gösterdiğine dikkat çekti.