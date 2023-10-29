“Kronos-2” hedefinde hafta başı itibarıyla sondaj çalışması başlatılıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 6’ncı parselde bulunan “Kronos-2” hedefinde, hafta başından itibaren sondaj çalışması başlatılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ENI şirketinin yapacağı sondaj için “Transocean Barents” adlı sondaj gemisinin hafta başında “Kronos-2” hedefine gideceğini ve çalışmaların Ocak ayına kadar sürmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, resmi olmayan bilgilere göre, geçen yılın yaz ayında “Kronos-1” hedefinde gerçekleştirilen teyit sondajında 2,5 trilyon ayakküp doğalgaz bulunduğunu anımsatarak, ENI’nin sondaj için “Kronos-2” hedefini seçmesinin, 6’ncı parseldeki denizaltı bölgesinin dinamiğiyle ilgili sonuçlar elde etmek istemesinden kaynaklandığını belirtti.

ENI’nin, geçen Aralık’ta “Zeus-1” hedefinde 2-3 trilyon ayakküp doğal gaz bulunduğunu açıkladığını kaydeden gazete, “Zeus-1” hedefinin “Kronos-1” hedefinden yalnızca 5 kilometre uzakta olduğunu ve “Kalipso” hedefine de yayıldığını; ancak ENI’nin “Kalipso” hedefiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun ENI CEO’su Claudio Descalzi ile İtalya’nın Ravenna kentinde yaptığı görüşmenin ardından, 6’ncı parselin öneminin arttığını ve “Nova News” haber portalına konuşan Papanastasiu’nun, ENI ile “Kronos” hedefiyle ilgili karar alma zamanının geldiği konusunda uzlaştıklarını söylediğini kaydetti.

Habere göre Papanastasiu, “Kronos” hedefindeki doğal gazın, Mısır MEB’inde bulunan komşu parsele (Zohr) taşınabileceğini ve idarecinin yine ENI şirketi olabileceğini belirterek, bu doğal gazın Mısır’daki sıvılaştırma tesislerinde işlenerek İtalya piyasasına veya başka piyasalara verilebileceğini söyledi.

“Zohr” yatağında altyapıların bulunmasının işleri kolaylaştırdığına ve hızlandırdığına işaret eden Papanastasiu, “Kronos-1” hedefindeki 2,5 trilyon ayakküp doğal gazın teyit edilmesi halinde, bunun Güney Kıbrıs ve ENI için önemli sonuçlar doğuracağını kaydetti.