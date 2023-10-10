Kritik saatler yaşanırken Hristodulidis'in basketbol oynaması tepkilere neden oldu...

Güney basınında, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle Kıbrıslı vatandaşların ülkeye geri dönme çabaları ve polisin olası hedefler için güvenlik tedbirlerini artırması söz konusu iken, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in açılış çerçevesinde basketbol oynamayı tercih ettiği" belirtildi.

Alithia gazetesi “Pazartesi, Kritik Saatler Ancak Başkan Basketbol Oynuyordu” başlıklı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in “Ay.Panteleimona” İlkokuluna giderek spor alanlarının açılış törenine katıldığını ve burada basketbol oynadığını yazdı.

Hristodulidis’in İsrail savaşı nedeniyle kritik saatler yaşanırken çocuklarla basketbol oynamasının sosyal medyada tepkilere neden olduğunu yazan gazete, bu konudaki yorumların, eleştirel ve mizahi nitelikte olduğunu da belirtti.

Gazete diğer gazetelerde yer alan yorumlara da yer verdi.

Habere göre “Fileleftheros’”un internet sayfasındaki haberde “Hristodulidis’in açılış töreninin tamamlanmasının ardından çocuklarla basketbol oynamaya çağrıldığını, ayakkabılarının (spor için) uygun olmamasına karşın Hristodulidis’in basketbol oynama davetini kabul ettiği” yazarken “Alfanews” haber sitesi Hristodulidis’in basketbol becerilerini test etme imkanı bulduğunu ifade etti.

“Kathimerini” internet sayfası ise Hristodulidis’in çocuklarla basketbol oynama fırsatı bulduğunu, daha sonra ise yakınlarda bulunan “Çirio” Ortaokuluna giderek çocuklardan okullarında ne değişmesini istediklerini öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına İsrail bayrağı asıldı

Öte yandan Haravgi gazetesi Dışişleri Bakanlığı binasındaki Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB bayraklarının yanına İsrail bayrağının da asıldığını yazdı.

Haberde, Kıbrıs tarafından özellikle komşuları İsrail-Filistin arasında çıkan yeni savaş çatışmalarına yönelik büyük bir dikkate gerek olduğu ifade edildi.

Kıbrıs’ın düşüncelerinin, ilkeler temelinde dikkatli ve sorumluluk içerisinde olması gerektiğini de yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı “teröre karşı durmaktayız, stratejik ortağımız İsrail ile dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.