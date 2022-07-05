Kriterler genişletildi, ‘Ön rapor’ hazır

Fehime ALASYA

Yerel Yönetimlerdeki ‘reform çalışmasına’ ilişkin geçici AD-HOC komitede görüşmeler dün tamamlandı.

Komitenin ilgili taraflarla yaptığı tüm görüşmeler neticesinde belediyeler reformunda dikkate alınması gereken kriterler ve reformun yapılmasındaki öncelikli hususlara ilişkin kriterler ‘ön rapor’ hazırlandı. Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, ‘Rapor Taslağının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi’ gündemi 7 Temmuz Perşembe günü Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Bakanlığı, UBP Meclis Grubu Başkanlığı, CTP Meclis Grubu Başkanlığı, DP, HP, YDP Başkanlığı’nı toplantıya davet etti.

Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak:

“15 Ağustos’a kadar sürecin tamamlanmasını öngörüyoruz”

AD-HOC komitede görüşmelerin dün tamamlandığını kaydeden Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak, “Son aşamasındayız, bugün (dün) rapor ortaya çıkacak, son şeklini komite üyeleriyle vereceğiz. Bunu Danışma Kurulu’na sunacağız” dedi.

Yeşilırmak, en geç 15 Ağustos’a kadar sürecin tamamlanmasını öngördüklerini kaydetti.

Raporun içeriğiyle ilgili de yorum yapan Yeşilırmak, şöyle devam etti: “Aslında çok da farklı bir şey yok. Bilimsel verilere bakarak kriterler oluşturuldu. Belediyelerin güçlendirilmesini amaçlıyoruz, birleştirilmesine ilişkin itirazlar vardı. Hangi kriterlere göre birleştirileceği çalışmaları komitede tamamlandı. Birinci ve ana kriterler; nüfus, mesafe, yüzölçümü, gibi kriterler yer aldı, ikinci kriterlerde ise belediyelerin idari yapıları yer aldı.”

Danışma Kurulu’nda karar üretileceğini kaydeden Yeşilırmak, “Yarın (bugün) veya öbür gün (yarın) kurul toplanacak. Bu aşamadan sonra durum netleşmeye başlayacak” yorumunu yaptı.

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Kriterler noktasında, bilimsel çerçevede siyaseti bir yana bırakıp ortak hareket edebiliriz”

Taslak metin üzerinde çalışmanın tamamlandığını ifade eden Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, Perşembe günü AD-HOC komitede, belediyeler reformunda dikkate alınması gereken kriterleri ve reformun yapılmasındaki öncelikli hususların neler olduğunu raporladıklarını anlattı.

Barçın, şöyle devam etti: “Taslak metinler hazır, herkes kendi partisi ile görüşecek, Perşembe günü bu kriterlerde ortaklaşıp ortaklaşmayacağımıza bakacağız. Kriterler noktasında, bilimsel çerçevede siyaseti bir yana bırakıp ortak hareket edebiliriz.

Ülkesel fizik planı kriterleri çerçevesinde rapor hazırlanıyor. Belediye sayısına ilişkin bir konuşma olmadı. Taslak metin üzerinden herkes siyasi partileriyle görüşecek, bunun üzerine ortak kriterlerin olduğu rapor için Perşembe günü toplanacağız.”

Komite Üyesi HP Milletvekili Ayşegül Baybars:

“Kriterler var ama hayata geçirmekte bunlar nasıl uygulanacak belli değil”

AD-HOC komitede beşinci toplantının dün yapıldığını anımsatan Komite Üyesi HP Milletvekili Ayşegül Baybars, ilgili tüm paydaşlardan görüşler alındığını, dünkü toplantıda ortaya konan görüşler ışığında komite reformunun nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili ön rapor hazırladığını dile getirdi. Baybars; “Siyasete alet edilmeden, bilimsel veriler ışığında sürdürülebilir bir yapı ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Ön rapora dökülen bu kriterlerde uzlaşıp, tüm siyasi partiler bunu nasıl uygulayacağına karar verecek.” dedi.

Kriter raporunun tamamlandığını, nihayete ermediğini anlatan Baybars, “kriterler yazıldı, üzerinde çalışılacak Perşembe günü nihayete erecek. Komite üyeleri kriterler arasında genel uyum var ama bu haritaya nasıl yansır, Perşembe günü nasıl sonlanır öngörmek mümkün değil.” yorumunu yaptı.

Eski taslakta nüfus-yüzölçümü ve bucak konmuştu, bunlar genişletildi. Nüfus ve yüzölçümü üzerinden, gelişmişlik düzey, coğrafi mesafe, yakınlık, ekonomik kalkına potansiyeli gibi unsurların da kapsama alınmasını kriterler arasına ekledik. Kriterler var ama hayata geçirmekte bunlar nasıl uygulanacak belli değil.”