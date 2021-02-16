“Kredilerin yapılandırılmasında sorun yaşanmayacak”

Başbakan Ersan Saner, KKTC Merkez Bankası ve Bankalar Birliği yetkilileriyle görüştüklerini kaydederek kredilerin yeniden yapılandırılmasında sorun yaşanmayacağını açıkladı.

Başbakan Saner, aşı konusunda ise bir sıkıntı olmayacağını söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başbakan Ersan Saner’in, gündeme ilişkin BRT’ye yaptığı değerlendirmeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamasında, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ın kuzeyinde de Covid-19 salgının etkilerinin hissedilmeye devam ettiğini kaydeden Başbakan Saner, dünyadaki Covid-19 vakalarının çok ciddi bir tırmanış içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Başbakan Saner, gerek Kıbrıs'ın güneyi, gerekse Malta ile mukayese edildiği zaman Kıbrıs'ın kuzeyindeki artış hızının bu iki ülke ile aynı olmadığını belirtti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkede yürütülen çalışmalara da değinen Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak denetimlerin nasıl yapılacağı ile ilgili öncelikle Yerel Yönetimlerin yetkilendirildiğini akabinde denetimlerin İlçe Emniyet Kurulları vasıtası ile yapılması için imkanların yaratıldığını belirtti.

Başbakan Saner, İçişleri Bakanı ile İlçe Emniyet Kurulu toplantısı yaptıklarını da belirterek, söz konusu toplantıda öncelikli olarak gerek kapalı olan dönemde gerekse yapılacak açılımları da göz önüne alarak denetimlerin nasıl ve ne şekilde olması gerektiği, belediyelerin bu konuda daha aktif nasıl çalışması gerektiği ve gerekirse Sivil Savunma ekiplerinden de destek alınması yönünde görüşleri paylaştıklarını söyledi.

İaşe yardımları

Ülkede 15 günlük bir kapanma süreci yaşandığını ve 21 güne doğru gidildiğini belirten Başbakan Saner, bu 15 gün içerisinde dahi olsa geliri düşük vatandaşların ihtiyacı olan iaşe yardımlarının İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kaymakamlıklar, Kızılay ve Muhtarlar ile birlikte nasıl koordine edileceği konusunun görüşüldüğünü kaydetti.

Ciddi miktarda iaşe yardımı yapacak kişiler bulunduğunu belirterek bu kişilere teşekkür eden Başbakan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı’nın da bağış yapacağını söyledi.

İlçeler arası geçişler

Başbakan Saner, önümüzdeki günlerde ilçeler arası geçişler ilgili Polisin alacağı önlemler konusunda ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunduklarını da belirtti.

Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Bankalar Birliği ile yaptıkları görüşmeyle ilgili olarak da Başbakan Saner, ülkede özellikle reel sektörün borçları ile ilgili son noktanın ne olduğu ayrıca mevduat sahipleri ve borç alan kişilerle ilgili yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Coronavirüs salgını sırasında 2020 yılında Hükümet olarak 3 bin 250 kişiye, 1 milyar 150 milyon TL kredi kullandırdıklarını açıklayan Saner, bu kredilerin iki etapta kullandırıldığını ve kredilerin tümünün Kredi Garanti Fonu sayesinde desteklenerek düşük faizle kullandırıldığını kaydetti.

Krediler

Kredilerin 400 milyonluk ilk kısmın ödemelerinin Kasım ayında başladığını belirten Başbakan Saner, Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’nden aldığı bilgilere göre 400 milyonluk kredi başvurularının yaklaşık yüzde 95’lik bölümünün sıkıntısız şekilde devam ettiğini, sadece 13 kişinin yapılandırmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Başbakan Saner, ikinci 750 milyonluk kısmın ödemesinin ise Eylül 2021’de başlayacağını belirtti.

Bankalar Birliği’nden ve Merkez Bankası’ndan aldığı bilgiye göre 2020 yılında kredilerini ödemede zorlanan işletmelere yapılandırma imkanı sunulduğunu belirten Başbakan Saner, 110 bin gerçek ve tüzel kişinin 26 milyar Türk Lirası tutarında kredi kullandığını ve 2020 yılında bu borçlulardan 9 bin kişinin borçlarını yapılandırdığını açıkladı.

Başbakan Saner, eğer böyle bir ihtiyaç hasıl olursa gerek Merkez Bankası’nın Bankalar Birliği‘ne verdiği talimat, gerekse Bankalar Birliği ve tüm üyelerin ortaya koyduğu yaklaşım bu kredilerin yapılandırılması konusunda vatandaşımıza hiçbir sıkıntı yaratmayacak. Covid 19 süreci içerisinde de kapalı olan süreler içerisinde de bu hesaplar donuğa düşse dahi bunların donuğa düşülmüş addedilmeyeceklerini çok net bir şekilde ortaya koymuşlardır” dedi.

2021 yılı Mali Ekonomik Paketi ile ilgili de çalışmaların sürdüğüne işaret eden Başbakan Saner, ihtiyaç olması halinde yeni birtakım daha düzenlemeler yapıp reel sektörü destekleyebileceklerini ve sorunu en kısa sürede Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde çözeceklerini söyledi.

Aşılar

Koronavirus aşıları ile ilgili olarak ise Başbakan Saner, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı program çerçevesinde ülkede aşılama faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Ülkeye toplamda 80 bin Sinovac aşısının geldiğini belirten Saner, şu an ikinci dozların yapıldığını anlattı.

Saner “Güney Kıbrıs Avrupa Birliği’nden 70 bin aşı almış durumundadır. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nden bugüne kadar 80 bin aşıyı getirip aşılama programımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Başbakan Saner, aşı konusunda halkın bir sıkıntı yaşamayacağı da kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yaptığı basın açıklamasına da değinen Başbakan Saner, “Bu konuda bence sayın başkanın bir takım eksik bilgileri vardır. Bununla ilgili daha geniş açıklamayı yapacağım” dedi

CTP’nin belgelere ulaşamadığı yönündeki şikayetinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Saner, ellerindeki belge ve bilgileri her zaman paylaştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları protokolleri de Cumartesi günü muhalefet partilerine ulaştırdıklarını söyleyen Başbakan Ersan Saner, şeffaf davranışlarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.