KREDİ KÂBUSU!

KALEM KALEM KREDİLER

İşletme kredileri: 32 milyar 764 milyon 900 bin TL

Tüketici kredileri: 7 milyar 727 milyon 500 bin TL

Kredi kartları: 1 milyar 49 milyon 300 bin TL

Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA): 1 milyar 682 milyon 100 bin TL

Ayşe GÜLER

Ekonomik sıkıntılar vatandaşları bir yanda bankalardan ‘kredi’ almaya yönlendiriyor, bir taraftan da alınan borçlar ödenemiyor, Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) artıyor.

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; Mart sonu itibariyle vatandaşların bankalara olan borcu Aralık’a kıyasla yüzde 7.51 arttı, 43 milyar 479 milyon 800 bin TL’ye ulaştı.

Bu rakam yılsonu itibariyle 40 milyar 420 milyon 800 bin TL’ydi.

Aynı dönemde tahsili gecikmiş alacaklar Aralık’a kıyasla yüzde 6.11 artarak 1 milyar 682 milyon 100 bin TL’ye yükseldi.

En fazla kredi işletmelere

Bankaların en fazla ‘işletme’ kredisi kullandırdığı da görüldü.

Buna göre Mart 2022’de kredilerin 32 milyar 764 milyon 900 bin TL’si ‘işletme’ kredisiydi.

Kredilerin 7 milyar 727 milyon 500 bin TL’sini ise tüketici kredileri oluşturdu.

Kredi kartlarına yöneldik…

Krediler içerisinde ‘kredi kartları’ nedeniyle oluşan borçların miktarı da yıldan yıla arttı.

Mart sonu itibariyle kredi kartı borçları 1 milyar 49 milyon 300 bin TL’ye ulaştı. Bu rakam Aralık sonu itibariyle 1 milyar 4 milyon 600 bin TL’ydi.

TL’nin değer kaybı sürse de döviz cinsinden daha çok borçlanıyoruz

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybı sürerken, vatandaşların en fazla ‘döviz’ cinsinden borçlandığı resmi verilere yansıdı.

Mart sonu itibariyle kredilerin 27 milyar 624 milyon 200 bin TL’sinin döviz cinsinden olduğu görüldü. Aynı dönemde 15 milyar 855 milyon 600 bin TL’si de TL cinsindendi.

Resmi verilere göre; Aralık 2021’e kıyasla döviz cinsinden borçlanma yüzde 9.66, TL cinsinden borçlanma ise yüzde 4.11 arttı.

100 bin TL’den fazla krediler yoğunlukta…

100 bin TL’den büyük kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 91,53’e ulaştı.

Bununla birlikte 11 bin ila 50 bin TL arasındaki kredilerin toplam kredi içerisindeki payı yüzde 3.31.

Sektördeki en düşük kredi kullanımı ise binde 8,5’lik payla bin TL’ye kadar olan krediler diliminde gerçekleşti.

Tahsili gecikmiş alacaklar

Yüzde 6.11 artış, 1 milyar 682 milyon TL

Yalnızca krediler değil, tahsili gecikmiş alacaklar da arttı.

2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 1 milyar 585 milyon 200 bin TL olan tahsili gecikmiş alacaklar, 2022 Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 6.11 artarak 1 milyar 682 milyon 100 bin TL’ye yükseldi.

En fazla özel bankalar

Tahsili gecikmiş alacakların kamuya kıyasla en fazla özel sermayeli bankalarda olduğu resmi verilere yansıdı.

Buna göre; Mart ayı itibariyle kamu bankalarındaki tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 14.86’dan yüzde 13.54’e geriledi, özel sermayeli bankalar ise yüzde 69.41’den yüzde 71.54’e yükseldi.