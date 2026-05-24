“Kötü olayların içerisinde bulunsak da umutlu olmalıyız”
Portre / Yağmur Öncel - Grafik Tasarım Öğrencisi
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Yardımsever
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Psikolog olup insanların hayatına dokunmak isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek planlarım
Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Bazı kalıplarımı yıkamamak
En büyük sevincim… Elimden geldiğince sevdiklerime ve ihtiyacı olan kişilere yardım etmek Hayatımın dönüm noktası… Yapabildiklerimin farkına vardığım zaman
Beni en çok etkileyen yazar… Emily Dickinson
Başucumdaki kitap... Cemal Süreya-Sevda Sözleri
En keyif aldığım müzik.. Duygu değişimlerime göre müzik zevkim değişkenlik gösterir
En son izlediğim film… The Amazing Spider-Man
Kendim için son aldığım şey… Eskiz defterleri
Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımdaki her şeyin gerekli olduğunu düşünürüm
Benim için alınabilecek en güzel hediye…Koleksiyonum için figürler ve model araçlar Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…Bazı konulardaki net kalıplarım
Kendimde beğendiğim özellik… kendim olabilmem
Olmasa da olur… Negatif insanlar
Olmazsa olmaz… Dostlarım
En iyi yaptığım yemek.. Omlet
Hayalimdeki dünya… Adaletli, barış ve huzur içinde
Aşk benim için… Güven ve eğlence
Onunla çok tanışmayı isterdim… Chester Bennington
Görmek istediğim yer… Japonya
Mutlaka yapmak istediğim.. Dünyayı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Bence bir süredir yaşadığımız hayatın değerini bilemiyoruz. Olumsuzluklar içinde kayboluyoruz ve evet kötü olayların içerisinde bulunsak da biraz olsun umutlu olmamız lazım.