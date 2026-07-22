74 yıllık sır çözüldü: Kayıp yolcu uçağının enkazı bulundu

Pan American Airways’e ait ve 1952 yılında Porto Riko açıklarında denize düşen “Clipper Endeavor” adlı yolcu uçağının enkazına, kazadan yaklaşık 74 yıl sonra Atlantik Okyanusu’nun tabanında ulaşıldı.

Uçakta 69 kişi bulunuyordu

Douglas DC-4 tipi uçak, 11 Nisan 1952’de Porto Riko’dan havalandıktan kısa süre sonra motor gücünü kaybederek Atlantik Okyanusu’na düştü. New York’a gitmek üzere yola çıkan uçakta 64 yolcu ve beş mürettebat bulunuyordu.

Kazanın ilk anında uçaktaki herkesin hayatta kaldığı, ancak uçağın kısa süre içinde batması üzerine yalnızca 12 yolcu ile beş mürettebatın kurtarılabildiği belirtildi. Geriye kalan 52 kişi ise hayatını kaybetti.

Facia havacılık kurallarını değiştirdi

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, yolculara uçuş öncesinde yeterli güvenlik bilgilendirmesi verilmemesinin kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirlendi. Yolcuların can yeleklerini bulmakta güçlük çektiği, mürettebatın ise can sallarını kullanıma hazırlarken sorun yaşadığı aktarıldı.

Facia, sivil havacılıkta önemli güvenlik değişikliklerinin hayata geçirilmesine yol açtı. Uçuşlardan önce acil çıkışların, can yeleklerinin ve diğer güvenlik ekipmanlarının kullanımının yolculara anlatılması daha sonra standart uygulama haline getirildi.

Air/Sea Heritage Foundation Başkanı Russ Matthews, keşfin ekipte büyük bir heyecan yarattığını ancak 74 yıl önce yaşanan trajedinin de derin bir hüzünle anıldığını ifade etti.