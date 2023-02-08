Kötü hava şartları nedeniyle 8 uçuş iptal!
T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan – İstanbul arasında gerçekleşecek 8 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
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T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan – İstanbul arasında gerçekleşecek 8 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
T&T’den yapılan açıklamada, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen 9 Şubat tarihli uçuşlar şöyle açıklandı:
TK964 İST-ECN 01.50
TK965 ECN-İST 03.15
TK7744 SAW-ECN 06.50
TK7745 ECN-SAW 08.10
TK0960 İST-ECN 08.25
TK0961 ECN- İST 09.50
TK7748 SAW-ECN 13.25
TK7749 ECN- SAW 14:40
Açıklamada, uçuşu iptal edilen yolcuların 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabileceği belirtildi.
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