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Kötü hava şartları nedeniyle 8 uçuş iptal!

Kötü hava şartları nedeniyle 8 uçuş iptal!

T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan – İstanbul arasında gerçekleşecek 8 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

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T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan – İstanbul arasında gerçekleşecek 8 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

T&T’den yapılan açıklamada, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen 9 Şubat tarihli uçuşlar şöyle açıklandı:

TK964 İST-ECN 01.50

TK965 ECN-İST 03.15

TK7744 SAW-ECN 06.50

TK7745 ECN-SAW 08.10

TK0960 İST-ECN  08.25

TK0961 ECN- İST 09.50

TK7748 SAW-ECN  13.25

TK7749 ECN- SAW 14:40

Açıklamada, uçuşu iptal edilen yolcuların 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabileceği belirtildi.

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