Korkutanlara 8 gün, güneye kaçıranlara 3 ay tutukluluk

Haspolat’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar I. E. ve A. A. ile onları güneye kaçıran zanlı F.N. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlılar I. E. ve A. A’nın soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir veren mahkeme, onları güneye geçiren zanlı F.E.’nin ise 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, zanlılar I. E. ve A. A.’nın 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12:55 raddelerinde Haspolat’ta belediye evlerinde bulunan apartman dairesi içerisinde ikamet etmekte olduklarını ve konu adresin salon odası içerisinde depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları tahta saplı baltaları gösterip korkutmak sureti ile Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan balkonundan yerden 10m.95 cm yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Polis aynı gün olay yerine gelen 112 hızır servis tarafından müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından Nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve 24 Ocak’ta hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis, zanlıların olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde Kıbrıs’ın güneyine geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde tespit edilerek tutuklanan zanlıların Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya geçiş noktasına teslim edildiklerini mahkemeye aktardı.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğu ifade eden Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı F. E.’nin “Ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak” ve Feri Fail suçuyla yargılandığını belirten Polis, söz konusu cinayet zanlılarının olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde zanlı F. E.’nin yardımıyla güneye geçtiklerinin tespit edildiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten Polis, zanlı F. E.’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, iki zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Çeliker, zanlı F.E.’nin ise 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.