Korkunç kaza: 30 yaşındaki Bertan Yeler yaşamını yitirdi

Girne – Tatlısu anayolunda meydana gelen kazada 30 yaşındaki Bertan Yeler hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece 01.20 sıralarında, Girne- Tatlısu anayolu 12-13 kilometreleri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden Bertan Yeler (E-30) yönetimindeki NM 661 plakalı salon araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada alkollü içki tesiri altında (145 mlgr) karşı istikametten gelmekte olan Birol Kaki (E-51) yönetimindeki NV 007 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu NM 661 plakalı araç sürücüsü Bertan Yeler, olay yerinde vefat etti. Yine kazada NV 007 plakalı araç sürücüsü Birol Kaki ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Jacquline Amanda Duba (K-54) yaralanarak, kaldırılmış oldukları Girne Dr.Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Jacquline Amanda Duba Girne Dr.Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alınırken, Birol Kaki Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.