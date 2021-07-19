Korkunç kaza: 23 yaşındaki Kadir Korhan hayatını kaybetti

Aydınköy - Gaziveren anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Kadir Korhan yaşamını yitirdi.

Kadir Korhan’ı hayattan koparan korkunç kaza saat 14:50 sıralarında meydana geldi.

Aydınköy’de sakin 23 yaşındaki Kadir Korhan, yönetimindeki JN 201 plakalı araç ile Aydınköy istikametinden Gaziveren istikametine doğru seyrettiği sırada, Adapark Restoran önlerinde sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 31 yaşındaki Nedim Özbek yönetimindeki NA 620 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JN 201 plakalı araç sürücüsü Kadir Korhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan NA 620 plakalı araç sürücüsü Nedim Özbek ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polis kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

​19.07.2021 tarihinde, saat 14:50 sıralarında, Aydınköy - Gaziveren Anayolu üzerinde, Aydınköy’de sakin Kadir KORHAN (E-23), yönetimindeki JN 201 plakalı araç ile Aydınköy istikametinden Gaziveren istikametine doğru seyrettiği sırada, Aydınköy dahilinde, Adapark Restoran önlerinde sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nedim ÖZBEK (E-31) yönetimindeki NA 620 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

​Kaza sonucu JN 201 plakalı araç sürücüsü Kadir KORHAN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan NA 620 plakalı araç sürücüsü Nedim ÖZBEK ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.