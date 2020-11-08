Korku ve gerilim severler YDÜ’de buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane gerilim, bilim kurgu, polisiye ve korku severler için kitap ve film standı açtı.

Pandemi sürecinde öğrencilerin renkli bir hafta geçirmesi amacıyla düzenlenen “Cadılar Bayramı Sergisi; Korku, Bilim Kurgu, Gerilim ve daha fazlası!” başlıklı etkinlik kapsamında, Büyük Kütüphane’de korku türüne ait kitap ve film standları kuruldu. Kütüphane içerisinde renkli görüntülerin yaşanmasını sağlayan etkinlikte, standların bulunduğu alan Cadılar Bayramı dekor ürünleri ile süslendi.

Öğrencilerin ve kütüphane ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği Cadılar Bayramı köşesinde, korku ve gerilim türüne ait birçok kitap meraklıları tarafından incelendi.

Okumanın eğlenceli yönü kullanılarak kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay etkinlikle ilgili olarak korku, gerilim, bilim kurgu ve polisiye türü kitapseverleri buluşturmayı ve bu tür kitaplara ilgi duyan öğrencilere de bu alandaki kitapları tanıtmayı istediklerini dile getirdi.

Lay, bu tür eğlenceli ve öğretici etkinliklerle kitap okuma düzeyini yükseltmeyi, bilinçli kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve okumanın eğlenceli yanını göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin, kitap ve kütüphane severlerin bilgiye dair beklentilerini karşılayacak zengin bir koleksiyona sahip olduğunu vurgulayan Büyük Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, “Faydalı ve farkındalık yaratacak projelere imza atarak daha fazla kütüphane severi kitapla buluşturmak gibi bir amacımız var. Kütüphane ve kitapsever gençlerle bu ve buna benzer eğlenerek öğrenilen keyifli etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.