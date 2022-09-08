‘Kor Gibi’ 9 Eylül'den itibaren tüm dijital platformlarda
Tuna Kiremitçi Ve Arkadaşları III Albümünün Yedinci Şarkısı Lütfiye Özipek Düeti ‘Kor Gibi’ 9 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda.
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Tuna Kiremitçi Ve Arkadaşları III Albümünün Yedinci Şarkısı Lütfiye Özipek Düeti ‘Kor Gibi’ 9 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda.
Tuna Kiremitçi milyonlarca dinleyiciye ulaşan, ödüllü “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albüm dizisinin üçüncüsünde, Lütfiye Özipek ile düet yaptı.
Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınlanacak, ‘Kor Gibi’ 9 Eylül Cuma günü videosu ile birlikte tüm dijital platformlarda yerini alıyor.
Sözü ve müziği Kiremitçi’ye ait şarkının düzenlemesi Hüseyin Çebişçi’ye ait.
Klip yönetmenliğini Tayfun Çetinkaya’nın üstlendiği şarkı Eylül ayının duygusal ve romantizm izlerini taşıyor….
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Etiketler : müzik, Tuna Kiremitçi, albüm