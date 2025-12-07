Köprülü’de bir kamyonette 195 kilo kaçak et bulundu… 2 kişi tutuklandı

Köprülü’de bir kamyonet araçta polis tarafından yapılan kontrolde, 195 kg ağırlığında gümrüğe beyan edilmemiş ithali yasak büyükbaş hayvan eti tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, N.N.(E-48)’nin kullanımındaki araçta dün bulunan etler emare olarak alınırken, bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.(E-50) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.