Köpeğine çarparak ölümüne neden olan araca saldırdı, camını kırdı, tutuklandı

Girne’de, 29 yaşındaki O.T. tasmasız şekilde gezdirdiği köpeğine çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsüyle tartıştı, aracın arka camını kırdı.

Olay, Pazar akşamı Karaoğlanoğlu’nda Kalpaklı sokak üzerinde gerçekleşti. Polisten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki O.T. tarafından tasmasız şekilde dolaştırılan köpeğe bir araç çarptı.

Köpek, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Açıklamaya göre O.T., söz konusu aracın sürücüsü yüksek sesle tepki göstererek, arabanın arka camına vurarak kırılmasına neden oldu.

Polis, O.T.’nin tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.