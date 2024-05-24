Koop Süt ürünlerine zam

Asgari ücrete yapılan artışın ardından zamlar da ardı ardına gelmeye başladı. Koop Süt ürünlerinde fiyat artışına gidildi.

Bu bağlamda,1 litrelik Koop Süt yapılan fiyat artışının ardından 43,50 TL oldu.

1 litre yağsız süt 48,10 TL'ye yükselirken, laktozsuz süt ise 51,40 TL’den satılacak.

Koop Süt ürünlerine son olarak Ocak ayında artış yapılmıştı. Koop Süt ilk olarak yeni fiyatlarını açıklamış, 1 litrelik süte 10 TL'lik fiyat artışı uygulamıştı. Söz konusu zamla süt fiyatı 41,50 TL'ye yükselmiş, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı birkaç gün sonra fiyatlarda "indirim" yapıldığını açıklayarak zammın 10 TL değil, 5 TL olduğunu belirtmişti. 1 litrelik Koop Süt, son fiyat artışına kadar 36,50 TL'den satılıyordu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan son asgari ücret artışının ardından ise 1 litrelik süt fiyatı 7 TL yükselerek 43,50 TL'ye yükseldi.

Koop Süt'ün yeni fiyatları şöyle: