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Koop-Sen, Binboğa Yem Fabrikası'ndaki grev kararını kaldırdı

Koop-Sen, Binboğa Yem Fabrikası'ndaki grev kararını kaldırdı

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu başkanlığında Binboğa-Yem Ltd yetkilileri ile Koop-Sen yetkilileri arasında yapılan görüşmede mutabakata varılarak, Binboğa-Yem Ltd’de alınan grev kararı kaldırıldı.

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Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu başkanlığında Binboğa-Yem Ltd yetkilileri ile Koop-Sen yetkilileri arasında yapılan görüşmede mutabakata varılarak, Binboğa-Yem Ltd’de alınan grev kararı kaldırıldı.

Koop-Sen, geri adım atılmaması durumunda Pazartesi günü süresiz greve gideceğini açıklamıştı. 

Foto: Arşiv

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