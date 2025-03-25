“Konuyu Anayasa'ya ve yasalara uygun olarak çözmek zorundayız”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu “başörtüsü” ile ilgili disiplin tüzüğüne yönelik yapılan eleştirilere yanıt vermek üzere söz aldı.

Türkiye’deki basından bilgi talebiyle arandığını belirten Çavuşoğlu, yerli basından kimsenin kendisinden bilgi talep etmediğini söyledi.

Barolar Birliği’nin disiplin tüzüğü ile ilgili raporunun önemine değinen Çavuşoğlu, bir çocuğun bone ve bandana ile okul idaresinin izniyle 17 gün okula gittiğini, 17 günden sonra çocuğun okula alınmadığını ve sonrasında kendilerinin bilgisine geldiğini anlattı. Konuyu Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirdiğini aktaran Çavuşoğlu, çocuğun eğitim hakkını çocuğa vermek durumunda olduklarını belirtti. Çocukla kendisinin de görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, çocuğun bilinçli olduğunu söyledi.

Atatürkçü laik bir eğitimin savunucusu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, konuyu Anayasa'ya ve yasalara uygun olarak çözmek zorunda olduklarını söyledi.