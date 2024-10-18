Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri, milletvekili Asım Akansoy Meclis’te yaşanan seçim krizi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Akansoy, “Ya demokrasi ile ayağa kalkarız ya da demogoji ve yalan hakimiyetini sürdürür. Konu Meclis içi basit bir konu değil, doğrudan toplumsal varoluş konusudur” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Konu çoktan Meclis Başkanlığı seçiminin ötesine geçmiştir.

Demokrasinin Kıbrıs Türk halkının iradesi ile kurulması için, bir an önce erken seçime gidilmesi gerekir.

Ve elbette bu sadece Mecliste bu yönde mücadele edenlerin değil, tüm toplum örgütlerinin, tüm halkın konusudur.

Koltuk değil,

demokrasi ve varlık mücadelesi için

bir an önce erken seçim…

Ya demokrasi ile ayağa kalkarız ya da demogoji ve yalan hakimiyetini sürdürür.

Konu Meclis içi basit bir konu değil, doğrudan toplumsal varoluş konusudur.